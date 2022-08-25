Депутаты определили расписание для законопроекта о второй волне инвестквот

В отличие от скандального закона 2019 г. о крабовых аукционах, где от первого чтения до третьего прошло меньше недели, с законопроектом о втором этапе инвестквот профильный комитет ГД пообещал придерживаться стандартного регламента.

«Дорожную карту» на совещании 25 августа, посвященном подготовке к рассмотрению в Госдуме законопроекта о втором этапе квот под инвестиции и продаже с аукционов квот на вылов крабов и других видов беспозвоночных, очертил глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, комитет ориентировочно 17–18 сентября отправит законопроект в рассылку по регионам, откуда в течение месяца будут собирать отзывы.

«Если отзывов будет больше отрицательных, то вопрос может действительно стоять так, что можно законопроект отправить на доработку. Но скорее, такого не будет», — предупредил парламентарий.

Затем законопроект будет вынесен на первое чтение. «Примет Дума его или не примет, опять большой вопрос. То, что будет разговор серьезный на первом чтении, а до этого на комитете — это факт», — пообещал Владимир Кашин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, после первого чтения законопроект вновь будет разослан на месяц — для доработки и внесения поправок. Кроме того, между первым и вторым чтением планируется провести парламентские слушания, на которых в том числе предлагается обсудить эффективность первого этапа инвестквот и оценки социально-экономических последствий второго этапа и новых крабовых и иных аукционов для регионов.

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