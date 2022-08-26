Россельхознадзор поделился данными о пополнении списка экспортеров рыбы в Китай

С начала года Главное таможенное управление Китая включило в список одобренных экспортеров 30 российских поставщиков. Регистрация осуществляется через электронную систему CIFER.

Главное таможенное управление КНР утвердило 6 объектов по производству и хранению рыбы и морепродуктов для поставок в Китай. Это суда и холодильные склады.

Таким образом, с начала 2022 г. китайский регулятор включил 30 российских компаний по производству, транспортировке и хранению продукции водного промысла в список предприятий, одобренных для экспорта. Всего в реестр входит 816 таких предприятий и судов из России, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Регистрация новых предприятий осуществляется через китайскую информационную систему CIFER.

В Россельхознадзоре отметили, что продолжают работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Китай.

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