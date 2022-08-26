На Чукотке закрывают лососевую путину в основных районах

В Чукотском автономном округе с 27 августа будет запрещен промышленный лов тихоокеанских лососей в Анадырском лимане, горле реки Анадырь и самой реке, заливе Онемен, реке Великая, а также в бассейне реки Канчалан.

Решение приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в ЧАО. Напомним, с 18 августа промысел в этих районах был под временным запретом.

Комиссия установила также дату запрета для любительского и традиционного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, с 29 августа закроется лов тихоокеанских лососей представителями коренных народов и рыбаками-любителями в Анадырском лимане, горле реки Анадырь, заливах Онемен и Канчалан, бассейнах рек Великая, Канчалан, Анадырь (от устья до островов Найдёнова, включая села Усть-Белая и Снежное), реке Белая.

Путину завершают в соответствии с рекомендациями науки — Тихоокеанский филиал ВНИРО рассказал о незаполнении основных нерестилищ реки Анадырь.

«По последним данным, в округе добыли более 3 399 тонн красной рыбы, или 77,3% от выделенного объема. На кету пришлось 2 907 тонн, нерки добыто 481,4 тонны и горбуши — 11,4 тонны», — привели цифры в пресс-службе правительства округа.

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