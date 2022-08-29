Астраханская область просит единые квоты для Нижней Волги

Дума Астраханской области просит правительство РФ рассмотреть вопрос о формировании единого промыслового пространства в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна.

Соответствующее обращение приняли на заседании регионального парламента. Отмечено, что исторически дельта и прилегающая к ней авандельта Волги составляли единое промысловое пространство. Рыбохозяйственная наука ежегодно рассчитывала для этой акватории общие допустимые уловы и, соответственно, квоты на добычу. Рыбаки свободно вели промысел как в дельте, так и в авандельте, фиксируя уловы в одном промысловом журнале.

Однако после внесения изменений в федеральное законодательство стали отдельно выделяться речные и морские квоты. «В результате условного, не имеющего научного обоснования разделения акватории на дельту и авандельту Южного рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна систематически образуется перелов одного вида квоты и недолов другого, и, как следствие, рыбаков и артели, в которых они работают, лишают квот при их неосвоении, на них налагаются многочисленные штрафы с последующим взысканием «ущерба» в результате перелова» — рассказали Fishnews в пресс-службе областной думы.

В этой связи в региональный парламент поступают обращения о необходимости возвращения к единому промысловому пространству, работе по единым правилам, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее проблема поднималась на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

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