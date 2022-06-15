Квоты и правила рыболовства — в повестке дня Общественного совета

Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел проблемы промысла в низовьях Волги и на Каспии. Кроме того, члены ОС рекомендовали ведомству повысить прозрачность процедуры внесения изменений в правила рыболовства.

Бумажные границы — реальные проблемы

Вопросы развития рыболовства в Волжско-Каспийском бассейне оказались в фокусе внимания Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве. На заседании 14 июня член ОС, президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций «Каспрыба» Андрей Маркин рассказал, что значительная часть проблем, с которыми сталкиваются астраханские рыбаки, связана с формальным разделением промыслового пространства.

Выделение с 2006 г. разных видов квот для рыболовства в дельте и в авандельте Волги, которое, по мнению рыбаков, носит искусственный характер, затрудняет работу как науки, в том числе по оценке запасов, так и добывающих предприятий — из-за усложнения организации промысла и отчетности. Нередко при добыче того или иного вида рыбы морская квота оказывается исчерпанной, хотя по квоте для реки ловить еще можно.

«Но рыбу не заставишь перемещаться так, как выписаны квоты. В результате — постоянный перелов одного вида квоты и недолов другого. Как следствие, многочисленные шестизначные штрафы на рыбаков и на артели, в которых они работают, с последующим взысканием переловленного «ущерба» добивают рыболовство», — заявил руководитель Каспрыбы.

Он отметил, что решить проблему полностью сейчас сложно, поскольку у рыбодобывающих компаний заключены договоры о закреплении долей квот до окончания 2033 г. Однако можно исключить ответственность за перелов отдельно морских или речных квот и считать нарушением только превышение суммы квот, закрепленных за предприятием. По мнению Андрея Маркина, такая норма могла бы выйти в виде отдельного приказа Минсельхоза, а в перспективе нужно вносить изменения в правила рыболовства и возвращаться к единому промысловому пространству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вернуться к действующему ранее регулированию астраханские рыбаки предлагают и в вопросе определения квот. Поскольку промысел в регионе многовидовой и в сети одновременно попадает разная рыба, то до 2005 г. отдельные квоты устанавливались только по некоторым объектам промысла. Остальная рыба делилась на две группы — крупные и мелкие пресноводные, для которых действовали групповые лимиты.

Сейчас общий допустимый улов (ОДУ) устанавливается отдельно для каждого вида, хотя точно спрогнозировать подходы, к примеру, сазана или щуки наука не может. Но рыбаки вновь получают штрафы — теперь уже за перелов одних видов при недолове других, попутно рискуя потерять квоты за неосвоение объемов в течение двух лет подряд.

«При групповом квотировании работа будет намного эффективнее», — подчеркнул Андрей Маркин, уточнив, что отчетность по конкретным видам рыб сохранится и в этом случае. Он предложил рекомендовать Рыболовству предусмотреть возможность определения ОДУ для обособленных группировок водных биоресурсов.

Резервы и ресурсы

Несмотря на оживление промысла кильки, рыбные запасы Каспия по-прежнему используются недостаточно, высказал мнение член ОС, гендиректор рыбокомбината «Главный Сулак» Магомед Юсупов. Вовлечение в промысел резервных объектов, таких как морские сельди, кефаль, бычки, могло бы дать прибавку уловам рыбаков — до 19 тыс. тонн. Но для этого необходимо разработать новые орудия и способы лова, более эффективные, чем традиционный для Дагестана прибрежный лов закидными неводами, создать условия для приема и переработки рыбы и внести изменения в правила рыболовства.

Магомед Юсупов также напомнил о критическом состоянии расположенных на территории Дагестана водоемов, важных для нереста и нагула промысловых видов рыб. В их числе Кизлярский и Аграханский заливы, Нижнетерские и Аракумские нерестово-выростные водоемы и реки Терско-Каспийского подрайона Волго-Каспийского бассейна. Без регулярных мелиоративных работ эти водные объекты постепенно деградируют, утрачивая рыбохозяйственное значение.

После обсуждения с представителями Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) члены ОС поддержали адресованные Росрыболовству рекомендации по Волжско-Каспийскому бассейну, в том числе о дополнительном финансировании научно-технических разработок и мелиорации.

Правила под наблюдением

Член ОС, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов поднял вопрос о роли бассейновых научно-промысловых советов (НПС) при изменении правил рыболовства. Он напомнил, что последние годы рекомендации и предложения, подготовленные и утвержденные НПС, могут кардинально отличаться от формулировок, которые появляются в финальном тексте правил.

«Что мы видим на Дальнем Востоке: обсуждается одна тема, научно-промысловый совет голосует, а в проекте правил выходит противоположное решение. И мы не понимаем, на каком этапе и кто это делает», — указал Эдуард Климов. Он предложил рекомендовать Росрыболовству обеспечить информирование членов НПС о внесении изменений в итоговые документы, о причинах такого корректировок и их инициаторах.

Замдиректора по научной работе ВНИРО Сергей Камшуков отметил, что любые предложения по актуализации правил рыболовства рассматриваются на заседании биологической секции института. При этом формулировки действительно приходится дорабатывать, чтобы положения правил не противоречили другим нормативным актам, и в процессе доработки текст может измениться. После согласования с ВНИРО предложения по правилам рыболовства направляются в Росрыболовство, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минюст — на любом из этих этапов также могут быть внесены изменения.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна также сталкивались с ситуациями, когда рекомендованные НПС предложения по изменению правил рыболовства исчезали без объяснения причин на стадии ВНИРО, подтвердил президент Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя Валерий Сивочуб. По его мнению, было бы полезно создать механизм оперативного контроля за продвижением таких инициатив, позволяющий узнать, на каком этапе находятся изменения в бассейновые правила, и увидеть актуальный вариант их текста с возможными правками.

Член ОС, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов обратил внимание, что на НПС обычно выносятся уже согласованные с наукой предложения, и усомнился в необходимости их повторного утверждения со стороны ВНИРО. Он предложил приглашать на заседания биологической секции инициаторов изменений в правила рыболовства, особенно если ожидается, что эти поправки будут корректироваться.

Участники дискуссии также рекомендовали включить в состав бассейновых научно-промысловых советов представителей Минсельхоза. Соответствующее обращение решено направить в министерство.

И снова к инвестквотам

Завершая обсуждение, председатель ОС, президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что Общественная палата подготовила решение по итогам слушаний 21 апреля, на которых рассматривался законопроект о втором этапе инвестквот и продолжении квотных аукционов. Он попросил коллег ознакомиться с этими материалами. Члены ОС проголосовали за то, чтобы еще раз обсудить последствия принятия этого законопроекта на внеочередном заседании, которое планируется провести 20 июня.

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