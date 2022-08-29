Уловы Приморья перевалили за полмиллиона тонн

Рыбаки Приморского края добыли с начала года почти 540 тыс. тонн водных биоресурсов — на 6% выше уровня 2021 г. Большая часть этих объемов приходится на минтай и сельдь.

Данные приводит региональное агентство по рыболовству. Предприятия края освоили 377,6 тыс. тонн минтая и 81,4 тыс. тонн сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья со ссылкой на профильное ведомство.

Отмечено, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, компании рыбной отрасли работают в штатном режиме.

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