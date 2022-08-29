Новые маршруты для российской рыбы

В ответ на запросы рыбаков и трейдеров запускаются альтернативные маршруты рефконтейнерных перевозок рыбопродукции, рассказал гендиректор «Полярной звезды» Павел Ковальчук. Это касается и экспортных направлений — в Китай, в Европу и при необходимости даже в страны Ближнего Востока.

По итогам прошлого года компания «Полярная звезда» подтвердила статус одного из крупнейших игроков в секторе железнодорожных рефконтейнерных перевозок, отправив более 11,5 тыс. рефконтейнеров, почти треть из которых перевозила рыбопродукцию.

«Сейчас на долю рыбы и морепродуктов приходится более 30% наших грузов. В нынешнем году мы вышли на второе место по объемам перевозок этой продукции по железной дороге в рефконтейнерах с Дальнего Востока. Только за июль мы перевезли более 300 контейнеров — в будущем планируем увеличивать это направление», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» гендиректор компании Павел Ковальчук.

Необходимость перекраивать привычные и искать новые пути для российской рыбы, с которой столкнулась отрасль в этом году, особенно при экспортных поставках, подтолкнула «Полярную звезду» к разработке альтернативных маршрутов.

«Новым для нас, к примеру, стал запрос на перевозку рыбы из Мурманска в Китай. Мы довольно быстро его отработали и предложили везти рыбу в рефконтейнере без перетарок. Загрузили контейнеры в Мурманске, и в одном варианте они ехали через железнодорожные погранпереходы, а во втором — до Владивостока, а дальше морем в китайские порты. В месяц это несколько десятков контейнеров — до тысячи тонн рыбопродукции. Раньше ее отправляли по deep sea, но перевозка по железной дороге оказалась почти в два раза быстрее», — поделился опытом руководитель «Полярной звезды».

Новые схемы доставки появились и на европейском направлении — как альтернатива перевозкам, которые раньше шли через Санкт-Петербург. «Мы разработали маршрут, в котором до Риги груз доставляется железнодорожным транспортом, а оттуда уходит морем. По финансовым и временным затратам это сопоставимо с вариантом Санкт-Петербурга, — привел пример собеседник журнала. — Причем есть даже опции: хранить рыбу в Риге или продавать ее в другие европейские страны».

В зависимости от потребностей клиентов специалисты «Полярной звезды» готовы проработать и реализовать и более сложные маршруты. Например, по перевозке рыбы с Дальнего Востока в Турцию или арабские страны. «Несмотря на санкции, сильно повлиявшие на логистику в России и в мире, создаются новые транспортные коридоры и решения для бизнеса, и мы готовы этим заниматься», — подчеркнул Павел Ковальчук.

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