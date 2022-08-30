Путина в Камчатском крае оказалась непростой

Лососевая путина на Камчатке приближается к финишу. По сравнению с результатами прошлых лет уловы оказались гораздо скромнее, хотя, например, на восточном побережье вылов горбуши превысил прогноз, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Результаты путины пока самые предварительные, но общий вылов тихоокеанских лососей у промышленности, вероятно, составит около 130 тыс. тонн, сообщил руководитель объединения на конференции Fishnews Online. Это самый маленький объем добычи с 2009 г. Если сравнивать, например, с уловами 2018 г., когда Камчатский край поймал около 500 тыс. тонн, цифры очень скромные. Однако были и путины с результатами 100 тыс. тонн и даже меньше, обратил внимание Владимир Галицын.

Не оправдался, к сожалению, прогноз вылова горбуши на Западной Камчатке: добыто всего около 26 тыс. тонн при запланированных 55 тыс. тонн. Сейчас предстоит с помощью ученых разобраться, что произошло с учтенной рыбой. В то же время по Восточной Камчатке добыто 34 тыс. тонн горбуши при прогнозе 25 тыс. тонн.

Путина для рыбаков западного побережья, конечно, оказалась непростой, ведь предприятия в ожидании рыбы запускали заводы, привлекали на приемку лосося суда, несли другие затраты для организации производственной деятельности. В частности, для обеспечения промысла трудовыми ресурсами было завезено много сезонных работников. Когда промысел в ожидаемом объеме не состоялся, их прошлось вывозить, причем одномоментно, а в туристический сезон цены на авиабилеты выросли. Это было болезненным для предприятий, прокомментировал руководитель АДЛК.

«Хочется надеяться, что в 2023 году путина на Западной Камчатке будет успешной, чтобы предприятия смогли пройти двухлетний цикл», — добавил он. Традиционно нечетные годы считаются для западного побережья нерыбными, но иногда подходы оказываются выше ожидаемых.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews