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В Минсельхозе воссоздали департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры

Профильный департамент поможет качественному регулированию в отрасли

В Минсельхозе воссоздали департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предупреждала о негативных последствиях «организационной гильотины», под которую попал рыбный департамент.

В структуре Министерства сельского хозяйства вновь появился департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Его руководителем, как и ранее, назначен Евгений Кац.

Профильный для рыбной отрасли департамент упразднили в 2021 г., когда проводилась оптимизация федеральных ведомств, сообщает корреспондент Fishnews. Отраслевое сообщество тогда отмечало, что в решении вопросов такой сложной сферы, как рыбное хозяйство, без специализированной структуры в министерстве не обойтись.

«Рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации отличается многогранностью и уникальностью предмета регулирования и требует постоянного сопровождения его работы в тесном контакте с Федеральным агентством по рыболовству, предприятиями и ассоциациями рыбной отрасли», — отмечал президент ВАРПЭ Герман Зверев в письме к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В ассоциации обращали внимание, что несвоевременный выход документов в сфере рыболовства и аквакультуры может привести к серьезным сбоям в работе предприятий, финансовым потерям, остановке промысла.

Именно Минсельхоз выпускает приказы о правилах рыболовства, оперативных мерах регулирования промысла, общем допустимом улове и многие другие. Качество и скорость принятия этих решений напрямую влияют на результаты работы отрасли. ВАРПЭ просила сохранить специализированный департамент.

«Жизнь показала обоснованность предложений ВАРПЭ тогда — покажет и сейчас: мы предлагаем не умозрительные схемы, а проработанные и подтвержденные практикой идеи», — прокомментировал решение о восстановлении департамента Герман Зверев.

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НазадМетки: аквакультураварпэ
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