Росрыболовство провело аукцион по участкам для аквакультуры на Курилах

На торгах распределили два рыбоводных участках в Охотском море в районе Курил. Аукцион проводился в электронном формате.

Всего на торги выставлялось четыре участка для марикультуры, однако на два РВУ заявок не поступило и аукционы по ним были признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент Fishnews.

По участку № СООМ-314 площадью более 1925 га победителем стало ЗАО «Альбакор». Начальная цена по этому лоту составляла свыше 18,443 млн рублей. В итоге ценовое предложение превысило 76,910 млн рублей.

Участок № СООМ-318 площадью около 900 га, исходя из протокола, получает ООО «Натали». Стартовая цена составляла более 8,667 млн рублей, последнее предложение цены — свыше 77,228 млн рублей.

Также в торгах по обоим лотам участвовал Рыбокомбинат «Островной». Участки закрепляются на 25 лет.

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