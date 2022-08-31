Личинок угря хотят вывести из-под эмбарго

Минэкономразвития представило проект постановления об исключении стекловидных личинок европейского речного угря из перечня продукции, на которую распространяются антисанкционные меры.

В перечень продукции, в отношении которой Россия ввела продовольственное эмбарго, планируется внести изменения. Проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчиком изменений выступило Министерство экономического развития, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается вывести из-под санкций стекловидных личинок европейского речного угря (Anguilla anguilla). Напомним, что восстанавливать запасы этой рыбы решили с помощью искусственного воспроизводства. Для таких работ необходимы личинки, ввозимые из стран Западной Европы, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, что действие эбмарго президент продлил до конца 2022 г.

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