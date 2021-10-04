Список санкционных товаров сохранен

Президент продлил до конца 2022 г. запрет на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые вводили санкции в отношении России. Правительство оставило без изменений список товаров, попадающих под эмбарго.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о продлении до конца следующего года действия антисанкций. Теперь эти изменения отразило в своих правовых актах правительство.

Список сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет ввоза, остался без изменений, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что в него входит и продукция из водных биоресурсов.

Санкции распространяются на ввоз товаров из США, стран ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Также продлено действие постановления, согласно которому санкционная продукция, ввезенная в Россию, подлежит уничтожению.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews