Историю камчатской рыбы расскажут почтовые открытки

В Камчатском крае сделали особые почтовые открытки — с QR-кодом. С их помощью можно будет узнать о богатстве региона — лососях.

Открытки вручат гостям фестиваля «Страна рыбы и рыбоедов», который пройдет вечером 2 сентября в Усть-Большерецком районе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, специально к мероприятию был создан видеоархив лекций краеведа Сергея Вахрина. С помощью этого архива планируется распространить интересную информацию о регионе.

Был напечатан специальный тираж почтовых карточек, дизайн которых выбрали на основе конкурса детских рисунков. Такие открытки гости фестиваля смогут бесплатно отправить своим близким.

«На обратной стороне располагается QR-код, перейдя по которому, можно посмотреть данные лекции и узнать много нового о проблеме истребления видов морских млекопитающих, массового браконьерства, а также об экспозициях, истории рыбного промысла и парке деревянных скульптур лососей», — рассказали в Камчатском выставочно-туристическом центре.

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