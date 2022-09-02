Рыбопромышленникам Южной Кореи разрешили нанимать больше иностранцев

Допустимое число вакансий для иностранцев в рыбной отрасли Республики Корея будет увеличено с нынешних 4 тыс. до 4,6 тыс. человек. Власти надеются таким путем смягчить проблему кадрового дефицита на предприятиях.

Решение приняло Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея, пишет южнокорейская деловая газета Maeil («Мэиль Кенчже»). Увеличение квоты на 2022 г. связано с тем, что к концу июля представители отрасли уже подали заявки на трудоустройство около 3 тыс. иностранцев — в том числе благодаря нормализации процесса въезда в страну, нарушенного во время пандемии коронавируса.

На судах, в зависимости от размера, смогут вместо двух работать до четырех иностранцев либо вместо 50% от численности экипажа — до 60%. На аквафермах максимальное количество заграничных работников зависит от площади хозяйств. Там, где ранее разрешали нанимать троих гастарбайтеров, теперь смогут трудиться пять, а где прежде могли быть заняты пять — теперь семь.

В министерстве надеются, что такие меры помогут обеспечить работниками предприятия в условиях кадрового голода, вызванного старением населения и нежеланием южнокорейской молодежи трудиться руками, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство Республики Корея разрешает работодателям нанимать иностранных сотрудников только в том случае, если компании не смогли отыскать нужные кадры на внутреннем рынке. Такая система действует в стране с 2004 г.

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