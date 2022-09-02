Для двух бассейнов хотят скорректировать правила рыболовства

Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Поправки касаются промысла и любительской рыбалки.

Оба документа размещены на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В правилах для Азово-Черноморского бассейна предлагается скорректировать сроки и перечень орудий добычи кефалей, пиленгаса и камбалы-глоссы в заливе Сиваш, допустимые размеры ячеи ставных и обкидных одностенных сетей в Азовском море, запретных мест и периодов для лова камбалы-калкан и скатов в Черном море.

Общественное обсуждение этих поправок продлится до 13 сентября. Предполагается, что изменения вступят в силу через 10 дней после дня официального опубликования и будут действовать до 1 марта 2026 г.

Для Северного бассейна предусмотрено уточнение в части бассейнов рек, впадающих в Баренцево море. Ряд изменений касается любительской рыбалки и ее организации, охранных зон, установки рыбоучетных заграждений. Также корректировки учитывают включение Карского моря в рыбохозяйственный бассейн, уточняют координаты районов, запретных для промысла, устанавливают правила вылова нельмы в бассейне реки Печора.

Общественное обсуждение изменений продлится до 20 сентября. В случае принятия документ должен будет вступить в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

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