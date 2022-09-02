Схему по продаже браконьерского гребешка вскрыли на Сахалине

Сахалинские полицейские пресекли незаконный оборот морского гребешка. Стоимость изъятой из оборота продукции, по информации МВД, превышает 6 млн рублей.

«По предварительным данным, группа состояла из четверых жителей Корсаковского городского округа. Одна соучастница отвечала за покупку морского деликатеса и его последующий сбыт покупателям. Трое мужчин перерабатывали продукт, обеспечивали его транспортировку и хранение», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудники полиции изъяли несколько партий товара — в багажнике автомобиля фигурантки, в частном доме в селе Соловьевка, в нескольких торговых точках и в ресторане Южно-Сахалинска.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД, всего из незаконного оборота изъято более 9 тыс. моллюсков.

Возбуждены два уголовных дела: по части 3 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления ВБР, организованной группой). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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