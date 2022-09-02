Ученые промониторили запасы камчатского краба в Баренцевом море
Состояние популяции камчатского краба в Баренцевом море проверили представители рыбохозяйственной науки. Полученная информация будет использована для составления промысловых прогнозов.
В рамках исследования ученые провели комплексную съемку запасов камчатского краба в местах его промысла — на обширной акватории южной части Баренцева моря (в исключительной экономзоне России). Работа проводилась силами специалистов Полярного филиала и центрального аппарата ВНИРО, сообщили Fishnews в пресс-службе института.
В рейсе проводились работы по изучению закономерностей пространственного распределения краба и особенностей его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауна). Также выполнены комплексные океанографические, ихтиологические исследования и сбор материалов для оценки загрязнения среды обитания.
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