Ученые промониторили запасы камчатского краба в Баренцевом море

Состояние популяции камчатского краба в Баренцевом море проверили представители рыбохозяйственной науки. Полученная информация будет использована для составления промысловых прогнозов.

В рамках исследования ученые провели комплексную съемку запасов камчатского краба в местах его промысла — на обширной акватории южной части Баренцева моря (в исключительной экономзоне России). Работа проводилась силами специалистов Полярного филиала и центрального аппарата ВНИРО, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В рейсе проводились работы по изучению закономерностей пространственного распределения краба и особенностей его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауна). Также выполнены комплексные океанографические, ихтиологические исследования и сбор материалов для оценки загрязнения среды обитания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews