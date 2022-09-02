Допустимый улов минтая на 2022 год скорректировали

В общий допустимый улов на текущий год внесены изменения: скорректировали цифры разрешенных для освоения объемов минтая в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах.

Министерство сельского хозяйства приказом от 1 сентября 2022 г. № 577 внесло изменения в общий допустимый улов на текущий год.

Как стало известно Fishnews, ОДУ минтая в Западно-Беринговормоской зоне увеличился до 559 тыс. тонн с ранее установленных 409,7 тыс. тонн, в Чукотской зоне вырос с 5 тыс. тонн до 7 тыс. тонн.

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