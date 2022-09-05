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Изъятый омуль. Фото пресс-службы МВД Бурятии

В Бурятии взяли с поличным «омулевую» ОПГ

В Республике Бурятия была пресечена незаконная добыча и реализация омуля. По данным полиции, браконьерский бизнес вела организованная группа из восьми человек, четверо из них уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за схожие преступления.

Злоумышленники были задержаны с поличным сотрудниками регионального УФСБ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД Бурятии, из двух машин изъяли 553 омуля. А в третей, которую использовали как «разведчика» на случай встречи с правоохранителями, обнаружили электронные весы, калькулятор, блокноты с записями, сотовые телефоны и банковские карты.

По предварительным данным, группу организовала жительница Улан-Удэ. Бухгалтерский учет вела ее приятельница, а ответственной за перевозку и сбыт была супружеская пара. Роли остальных фигурантов будут установлены в ходе следствия, уточнили в пресс-службе.

По информации правоохранителей, омуля злоумышленникам поставляли два рыбака — жителя Кабанского района. У одного из них изъяли катер, два мотора, три сети, электронные весы, эхолот, радиостанцию и 93 омуля, у второго — 11 омулей.

В отношении участников преступной группировки возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные организованной группой).

Уголовное дело возбудили и в отношении браконьеров — по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенные организованной группой).

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследования продолжаются.

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Fishnews

  • Изъятый омуль. Фото пресс-службы МВД Бурятии
  • Катер браконьеров. Фото пресс-службы МВД Бурятии
  • Машина с незаконно добытой рыбой. Фото пресс-службы МВД Бурятии
  • Изъятые сети. Фото пресс-службы МВД Бурятии
  • Работу браконьеров засняли правоохранители. Кадр оперативной съемки
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