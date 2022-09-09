Бурятские полицейские взяли браконьеров после ночной погони

В Кабанском районе Республики Бурятия автоинспекторы задержали водителя и пассажира иномарки, пытавшихся скрыться с незаконно пойманной рыбой. Браконьерский улов включал омуля, добыча которого под запретом.

Ночью 6 сентября сотрудники госавтоинспекции патрулировали село Большая Речка в рамках второго этапа операции «Путина — 2022». Полицейские заметили подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако он, проигнорировав требование инспекторов, увеличил скорость.

«Завернув за поворот, водитель и его пассажир выбросили на обочину мешки с рыбой и попытались скрыться, но были задержаны», — рассказали Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

При осмотре места происшествия полицейские нашли в мешках около 52 кг незаконно добытой рыбы (омуля, сазана, окуня). Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценили примерно в 550 тыс. рублей.

Пассажир иномарки — житель поселка Каменск — рассказал правоохранителям, что нашел мешки на обочине дороги возле села.

По факту незаконной добычи нерестовой рыбы возбуждено уголовное дело по 3 статьи 256 УК РФ. В отношении пассажира решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

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