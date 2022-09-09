Новости
Документ подписали генеральный директор «Полярной звезды» Павел КОВАЛЬЧУК и гендиректор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Владимир БУЗАНОВ. Фото предоставлено Владивостокским рыбным терминалом

«Полярная звезда» и ВРТ объединят усилия в развитии перевозок рыбы

Транспортная компания «Полярная звезда» и Владивостокский рыбный терминал (оператор Владморрыбпорта) подписали меморандум о сотрудничестве. Они будут совместно развивать сервис мультимодальных рефрижераторных перевозок.

На полях Восточного экономического форума документ своими подписями скрепили генеральный директор «Полярной звезды» Павел Ковальчук и гендиректор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Владимир Бузанов.

Стороны планируют долгосрочное сотрудничество в организации хранения и мультимодальных перевозок скоропортящихся и термочувствительных грузов. Еще одна цель меморандума — развитие международных и внутрироссийских рефрижераторных перевозок.

Общая цель партнеров — обеспечение непрерывной холодильной цепи на всех этапах транспортировки товаров. Для этого «Полярная звезда» собирается инвестировать в совершенствование и расширение парка контейнеров и энергооборудования, а также в развитие маршрутов рефрижераторных перевозок через Дальний Восток.

В августовском интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Павел Ковальчук обратил внимание: с прошлого года рыба стала одной из основных категорий в перевозках компании.

«Сейчас на долю рыбы и морепродуктов приходится более 30% наших грузов. В нынешнем году мы вышли на второе место по объемам перевозок этой продукции по железной дороге в рефконтейнерах с Дальнего Востока. Только за июль мы перевезли более 300 контейнеров — в будущем планируем увеличивать это направление», — рассказал гендиректор «Полярной звезды». Мультимодальный рефконтейнерный сервис становится все более востребованным, отметил он.

В планах Владивостокского рыбного терминала — развитие портовой инфраструктуры для улучшения условий мультимодальных перевозок и увеличения грузооборота.

«Полярная звезда» и Владморрыбпорт являются членами Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). Они принимают активное участие в разработке законопроекта «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ».

«Мы уверены, что укрепление взаимоотношений с «Полярной звездой» — это новая ступень на пути повышения качества сервиса в области мультимодальных перевозок», — отметил Владимир Бузанов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.