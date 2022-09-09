«Полярная звезда» и ВРТ объединят усилия в развитии перевозок рыбы

Транспортная компания «Полярная звезда» и Владивостокский рыбный терминал (оператор Владморрыбпорта) подписали меморандум о сотрудничестве. Они будут совместно развивать сервис мультимодальных рефрижераторных перевозок.

На полях Восточного экономического форума документ своими подписями скрепили генеральный директор «Полярной звезды» Павел Ковальчук и гендиректор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Владимир Бузанов.

Стороны планируют долгосрочное сотрудничество в организации хранения и мультимодальных перевозок скоропортящихся и термочувствительных грузов. Еще одна цель меморандума — развитие международных и внутрироссийских рефрижераторных перевозок.

Общая цель партнеров — обеспечение непрерывной холодильной цепи на всех этапах транспортировки товаров. Для этого «Полярная звезда» собирается инвестировать в совершенствование и расширение парка контейнеров и энергооборудования, а также в развитие маршрутов рефрижераторных перевозок через Дальний Восток.

В августовском интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» Павел Ковальчук обратил внимание: с прошлого года рыба стала одной из основных категорий в перевозках компании.

«Сейчас на долю рыбы и морепродуктов приходится более 30% наших грузов. В нынешнем году мы вышли на второе место по объемам перевозок этой продукции по железной дороге в рефконтейнерах с Дальнего Востока. Только за июль мы перевезли более 300 контейнеров — в будущем планируем увеличивать это направление», — рассказал гендиректор «Полярной звезды». Мультимодальный рефконтейнерный сервис становится все более востребованным, отметил он.

В планах Владивостокского рыбного терминала — развитие портовой инфраструктуры для улучшения условий мультимодальных перевозок и увеличения грузооборота.

«Полярная звезда» и Владморрыбпорт являются членами Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). Они принимают активное участие в разработке законопроекта «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ».

«Мы уверены, что укрепление взаимоотношений с «Полярной звездой» — это новая ступень на пути повышения качества сервиса в области мультимодальных перевозок», — отметил Владимир Бузанов.

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