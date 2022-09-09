На торги выставили участок под мариферму недалеко от устья Кубани

В Краснодарском крае объявлен аукцион на рыбоводный участок в Темрюкском заливе Азовского моря. Заявки принимаются до 7 октября.

Торги проводит Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 8,12 га находится у берега напротив поселка Кучугуры недалеко от устья реки Кубань. РВУ предназначен для индустриальной аквакультуры.

Стартовая цена лота — 91 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 18 октября в Ростове-на-Дону. С победителем заключат договор на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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