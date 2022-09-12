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Таможенное регулирование в отношении ввоза произведенной на судах продукции рассмотрел комитет по свободе перемещения товаров в ЕАЭС. Фото пресс-службы ЕЭК

Сложные вопросы таможенного оформления рыбопродукции обсудили на площадке ЕАЭС

Комитет по свободе перемещения товаров в ЕАЭС рассмотрел разногласия по новому таможенному регулированию в отношении ввоза продукции, которая произведена на судах государств союза из уловов флота третьих стран.

Глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел заседание комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, одной из тем стали разногласия в части установления нового таможенного регулирования в отношении ввоза рыбной или иной продукции, произведенной на судах государств союза из уловов, добытых флотом третьих стран. С этой инициативой ранее к государствам ЕАЭС обратилась Российская Федерация.

Участники заседания обсудили подходы к упрощению таможенного регулирования продукции морского промысла. По итогам рекомендовано продолжить двусторонние консультации.

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