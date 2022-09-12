Рыбоводам Хакасии предлагают поторговаться за озеро

В Республике Хакасия на аукцион выставили озеро под пастбищную аквакультуру с начальной ценой более 500 тыс. рублей. Заявки можно подавать до 14 октября.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, разыгрывается озеро Черное (Сабинское) в Бейском районе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь участка — 630 га, стартовая цена — 504 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 31 октября в Абакане. С победителем заключат договор на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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