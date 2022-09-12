Суд не дал отнять рыболовный участок из-за якобы недостаточной охраны

Власти Курганской области попытались отобрать у пользователя рыболовный участок из-за произошедшего там факта браконьерства. В частности, пользователя обвинили в недостаточной охране акватории. Однако арбитражный суд отказал в иске.

Дело рассматривалось в арбитражном суде Курганской области, истцом выступил региональный департамент агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Департамент свои требования основал на приговоре Курганского горсуда о браконьерстве и контрабанде стратегически важных ресурсов. Истец заявил, что пользователь, не организовав должным образом охрану участка, нарушил свои договорные обязательства.

В свою очередь арбитражный суд обратил внимание, что договор пользования не содержит указаний на конкретный перечень работ по содержанию и охране рыболовного участка. Между тем пользователь представил доказательства, что он нанял частное охранное предприятие и оплачивал ему услуги. Кроме того, в дело представлены отчеты о проведении охранных мероприятий и планы мероприятий по охране, которые направлялись истцу с сопроводительными письмами.

Суд также указал на то, что рыболовный участок находился на водном объекте общего пользования, куда физически невозможно ограничить доступ граждан. Арбитраж подчеркнул, что расторжение договора пользования через суд «носит исключительный характер». Таким образом суд отказал департаменту в иске.

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