Все больше российских рыбных поставщиков получает доступ на рынок Вьетнама

Компетентное ведомство Вьетнама расширило список российских предприятий, имеющих право поставлять на внутренний рынок страны рыбную продукцию. Всего в перечне таких экспортеров уже 80 участников.

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил два российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов, а также расширил виды деятельности для двух ранее утвержденных.

Таким образом, 80 российских предприятий имеют право поставок рыбной продукции на внутренний рынок иностранного государства, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта во Вьетнам.

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