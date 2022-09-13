Все больше российских рыбных поставщиков получает доступ на рынок Вьетнама
Компетентное ведомство Вьетнама расширило список российских предприятий, имеющих право поставлять на внутренний рынок страны рыбную продукцию. Всего в перечне таких экспортеров уже 80 участников.
Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил два российских предприятия по производству рыбы и морепродуктов, а также расширил виды деятельности для двух ранее утвержденных.
Таким образом, 80 российских предприятий имеют право поставок рыбной продукции на внутренний рынок иностранного государства, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта во Вьетнам.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews