ДВЖД нарастила контейнерные перевозки рыбы

С января по август по Дальневосточной железной дороге перевезено 22 тыс. контейнеров (TEU) с рыбой. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За восемь месяцев по ДВЖД во всех видах сообщения было перевезено 650 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По ее данным, показатель на 8,9% превышает уровень 2021 г.

Во внутреннем сообщении отправлено 157 тыс. контейнеров (+6,7%), в импортном — 379 тыс. TEU (+12,4%), в экспортном — 41 тыс. TEU (-7,7%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 9% и составило 569 тыс. TEU. Перевезено 7 млн тонн грузов (+19%), привели статистику в пресс-службе.

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