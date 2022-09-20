Все больше дальневосточной рыбы «встает на рельсы»

С января по август по железной дороге из Приморского края отправлено 471,1 тыс. тонн рыбной продукции (+19,3% к аналогичному периоду прошлого года). Перевозка в контейнерах составила 357,7 тыс. тонн (+37,9%).

В августе отправлено 65,3 тыс. тонн рыбной продукции (+3,3% к аналогичному периоду прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

В ДВЖД отметили, что основной объем товаров в августе отгружен в адрес грузополучателей Московской области (13,9 тыс. тонн), Урала (15,2 тыс. тонн) и Сибири (16,7 тыс. тонн).

Экспортные отправки рыбы и морепродуктов с железнодорожных станций Приморья за август составили 15,8 тыс. тонн. Из них в Китай поехали 14,6 тыс. тонн.

Объем экспортных перевозок этих товаров из Приморья по железной дороге с начала года — 117,6 тыс. тонн.

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