Уголовное дело о «морской тюрьме» направлено в суд

В Приморском крае завершено расследование по делу о систематических избиениях матросов-рыбообработчиков на промысловом судне. Скамья подсудимых ждет пятерых «сотрудников безопасности», которые свою вину не признают.

Пятеро мужчин трудоустроились на рыбодобывающее морозильное судно, где, согласно судовой роли, выполняли обязанности сотрудников безопасности. В том числе контролировали производительность труда матросов-рыбообработчиков, отмечает следствие.

По данным правоохранителей, в 2017-2021 гг. фигуранты, находясь на судне в Беринговом море, под предлогом улучшения трудовых показателей систематически наносили побои и телесные повреждения шестерым матросам-обработчикам. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд. По информации следствия, обвиняемые свою вину не признают.

Ранее в СМИ Приморского края публиковались материалы об избиениях членов экипажей рыбопромысловых судов, работающих с компанией «Эльбрус».

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