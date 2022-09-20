В Карском море проверят запасы краба и сайки

Специалисты Полярного филиала ВНИРО оценят состояние краба-стригуна опилио и запасы сайки в акватории Карского моря. Также ученые соберут данные о распределении и численности морских млекопитающих.

Во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Бойко» группа в составе шести человек будет выполнять гидробиологические, ихтиологические, океанологические и гидроакустические работы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО, в течение рейса ученые соберут данные по крабу-стригуну опилио и материалы для исследования распределения и оценки запаса сайки в Карском море. Кроме того, участники экспедиции возьмут пробы зоопланктона и бентоса для изучения кормовой базы рыб и промысловых беспозвоночных, а также пробы для анализа загрязнения водных биоресурсов и среды их обитания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews