Рыбопромышленников приглашают на озера Крыма

В Республике Крым объявлен конкурс на пять озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 19 октября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство сельского хозяйства Республики Крым, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 120 га до 2080 га расположены на озерах в Сакском и Красноперекопском районах.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — от 400 рублей до 6,7 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Конкурс предполагается провести в Симферополе. Участки предоставляются на 15 лет.

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