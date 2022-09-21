Иркутская область обратила внимание на металлолом в Байкале

В водах Иркутской области сейчас находится в общей сложности 21 затонувший объект, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона предложил проработать возможность их подъема и утилизации в рамках федерального проекта.

Актуальные вопросы природопользования в Иркутской области рассмотрел профильный комитет Совета Федерации. Заседание прошло в рамках дней региона в Совфеде.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поднял вопросы сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Это, в частности, проблема затонувших судов, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно представленной презентации, выявлено 21 затонувшее судно и сооружение в акваториях Байкала, Ангары, Лены, Иркутского и Братского водохранилищ. Глава региона отметил, что эти объекты препятствуют безопасному судоходству и ухудшают экологическую ситуацию.

«Мы предлагаем проработать вопрос реализации мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Предварительная стоимость — около 300 млн рублей», — озвучил инициативу Игорь Кобзев.

Также он обратил внимание на проблему несанкционированных свалок вблизи Байкала. Одна из наиболее крупных находится в Слюдянском районе и занимает более 3 га.

«Предлагаем данную свалку ликвидировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Ориентировочная стоимость — более 250 млн рублей», — заявил губернатор.

Глава региона привел цифры: на 1 января в центральной экологической зоне Байкала было зарегистрировано 20 свалок. До конца года планируется ликвидировать 10 из них, привлекая средства из областного бюджета.

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