Мурманские рыбоводы выполнили план по сигу

Заводы Мурманского филиала Главрыбвода завершили выпуски молоди сиговых в рамках государственного задания по восполнению рыбных запасов. В этом году водоемы Заполярья пополнило более 0,5 млн экземпляров сига средней навеской свыше 7 г.

Мурманский филиал Главрыбвода в полном объеме выполнил государственное задание по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Три предприятия — Княжегубский рыбоводный завод, Умбский рыбоводный завод и Кандалакшский экспериментальный лососевый завод — суммарно в этом сезоне выпустили в естественные водоемы 0,561 млн экземпляров сига пресноводной жилой формы. Средняя навеска молоди составила 7,1 г, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Заключительную партию сиговых — 50 тыс. штук — сотрудники Умбского завода привезли на Ковдозерское (Княжегубское) водохранилище 16 сентября. В присутствии комиссии годовиков сига переместили с помощью шланга из живорыбной машины в водоем.

Помимо плановых работ по госзаданию заводы филиала выпускают молодь сиговых в рамках компенсационных мероприятий — для возмещения ущерба, который наносят рыбным запасам региона различные промышленные предприятия.

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