Места под промысел на Северной Двине разыграют на конкурсе

В Архангельской области объявлен конкурс на 10 участков для промышленного рыболовства на Северной Двине. Заявки принимаются до 18 октября.

Торги организует областное министерство АПК и торговли, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены в Красноборском, Приморском, Холмогорском округах, а также городе Архангельске.

Площадь РЛУ — от 56 до 362 га. В перечне объектов промысла — окунь, судак, сиг, хариус, щука и другие виды.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 1,2 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Вскрыть конверты с предложениями предполагается 20 октября в Архангельске. Победителям предложат заключить договоры пользования на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews