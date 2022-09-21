Астраханским рыбакам предстоит экстренная перерегистрация флота

В Астраханской области рассчитывают, что осенняя путина в регионе пройдет планово. Угроза срыва возникла из-за необходимости срочной перерегистрации рыбопромысловых судов по требованию пограничников.

Суда астраханских рыбодобывающих предприятий по сложившейся практике уже более 10 лет регистрировались в реестре маломерных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации губернатора области. Между тем, согласно законодательству, суда, используемые в коммерческих целях, должны быть зарегистрированы в Государственном судовом реестре, отметили в пресс-службе. На это в начале осенней путины указало региональное погрануправление.

По данным областных властей, в результате более 1,5 тыс. астраханских рыбаков лишились возможности приступить к работе из-за угрозы задержания судов, конфискации уловов и орудий добычи, а также наложения административных штрафов.

Совместными усилиями губернатор Игорь Бабушкин, представители Росрыболовства, Минтранса и пограничной службы решили до конца сентября подготовить перечень судов, подлежащих перерегистрации. Также определена очередность перерегистрации, позволяющая осуществить все процедуры в кратчайшие сроки и с минимальным отвлечением судов от промысла.

Ведомства, непосредственно занимающиеся регистрацией, заверили о готовности оказывать все возможное содействие рыбакам, подчеркнули в пресс-службе.

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