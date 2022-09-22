Строительство портов можно будет начинать быстрее

Правительство упростило порядок получения разрешений при строительстве приоритетных инфраструктурных объектов, в частности, портов.

Компании, строящие порты, аэродромы, автомобильные дороги и объекты железнодорожной инфраструктуры, смогут быстрее получать разрешение на проведение таких работ. Новый порядок, утвержденный постановлением правительства от 19 сентября 2022 г. № 1656, будет действовать до конца 2022 г.

«Речь идет об ускоренном получении заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на застройку земельных участков, которые находятся в местах залегания полезных ископаемых», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Такими преференциями смогут воспользоваться строительные компании, работающие над приоритетными проектами по модернизации и расширению инфраструктуры. Эти проекты реализуются в соответствии с целями и задачами, определенными стратегией социально-экономического развития и стратегией пространственного развития России.

По новому порядку, если специалисты Роснедр не выявят на участке застройки полезных ископаемых, заключения будут выдаваться в течение 5 рабочих дней. Ранее этот срок составлял 15 дней.

Если работы планируется вести на участке, где потенциально могут находиться полезные ископаемые и строительство не повлияет на их разработку, то соответствующее разрешение будет выдано в течение 10 рабочих дней вместо 35 дней, как это было ранее.

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