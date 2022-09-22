В CIFER прибавилось рыбных экспортеров

Продолжается регистрация российских предприятий и судов — поставщиков рыбо- и морепродукции в КНР. К настоящему времени в электронную систему CIFER добавились еще 24 объекта.

Об этом Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По данным НЦБРП, к ранее зарегистрированным перерабатывающим судам присоединились Мурман-1» (ООО «Антей Север»), судно «МП-1105» (Рыболовецкая артель (колхоз) «Нижнее Пронге»), «Гнупур» (ООО «Рыболовецкая компания «Вирма»), «Байга» (ООО «Согласие»), «Стригун» (ООО «Реал Девелопмент»), «Алчан», (АО «Т-Краб»), «Хивач», (АО «Т-Краб»), «Динар» (ООО «Сигма Марин Технолоджи»), «Сергей Бочкарев» (ООО «Софко»).

Список перерабатывающих предприятий в CIFER пополнили ООО «Русский минтай», ООО «Рыбная компания «Полярное море +» (рыбоперерабатывающий цех КИФ), ООО РПЗ «Максимовский» Рыбоперерабатывающий комплекс «Максимовский 250», ООО «Коль», ООО «Карага», Цех рыбообработки ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (рыбоперерабатывающая компания), ООО «Ухта-Пром».

Также регистрацию прошли два холодильных склада — от АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» и АО «Дальневосточный коммерческий холодильник» и шесть транспортных судов — «Антарес» (ООО «Антей Север»), «Катран» (ООО «Антей Север»), «Фрио Антверп» (ООО «Лодия»), «Афродита» (ООО «Росрыбфлот»), «Залив Простор» (АО «Гидрострой») и «Петр Гусенков», (ООО «Антей»).

В НЦБРП отметили, что регистрация российских компаний в системе CIFER продолжается и учреждение содействует в этом экспортерам в рамках своих полномочий.

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