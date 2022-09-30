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Спасательный катер. Фото пресс-центра Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

Выход на морскую рыбалку завершился трагически для двоих камчатцев

В Камчатском крае после выхода в море пропали двое рыбаков. Между мысом Опасным и бухтой Большой Саранной спасатели нашли на берегу перевернутую лодку и оба тела.

В краевое управление МЧС России 28 сентября поступила информация о пропаже двух рыбаков на резиновой лодке «Шторм» — они вечером 27 сентября вышли из бухты Большой Саранной и должны были прибыть в бухту Спасения. В предполагаемое место происшествия отправилась спасательная группа на катерах «Кальмар» и «Асакадзе».

Как рассказали Fishnews в пресс-центре управления, перевернутую лодку обнаружили в 700 м от мыса Опасного в сторону бухты Большой Саранной. Из-за сильного волнения на воде спасатели не смогли подойти на катере близко к берегу.

Утром 29 сентября поиски продолжились. Высадившись на берег недалеко от места, где накануне была обнаружена перевернутая лодка, спасатели нашли тела двух пропавших рыбаков.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

МЧС напоминает, что судоводителям запрещен выход на воду при сильном тумане и других неблагоприятных погодных условиях. Необходимо убедиться в исправности судна, сообщить родственникам или близким знакомым о своем местонахождении и предположительное время возвращения. Спасательный жилет должен быть надет на каждого члена экипажа.

Единый номер вызова всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи.

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