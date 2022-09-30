Россия и Китай провели совместный рейд на пограничных реках

В пограничных водах Амура и Уссури российские и китайские инспекторы проконтролировали соблюдение правил рыболовства обеими сторонами. В Амурском теруправлении Росрыболовства удовлетворены результатами проверки.

Это ежегодное мероприятие, проводимое в осенний период в рамках российско-китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в рыбоохране. Рейд предваряет запрет на вылов рыбы в обеих реках с 1 по 20 октября, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Совместный контроль был проведен без пересечения государственной границы в пределах пограничных вод с 0 по 30 км по реке Уссури, а также на участке с 50 по 120 км Среднего Амура. Результаты показали эффективность работы российских и китайских органов рыбоохраны, подчеркнули в теруправлении.

Следующем этапом будет заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури в ноябре.

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