В Новгородской области разыграют речные лимиты судака

В Новгородской области выставлены на аукцион 33 доли квот на промышленный вылов судака в реках. Заявки принимаются до 28 октября.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участникам предлагаются 33 доли квот размером от 0,4% до 4%. Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 1 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 16 октября в Санкт-Петербурге. За победителями закрепят лимиты до 31 декабря 2033 г.

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