На острове Беринга нашли останки редкого кита

В национальном парке «Командорские острова» нашли полностью сохранившийся череп и фрагменты скелета командорского ремнезуба. Это шестой случай обнаружения останков редкого морского млекопитающего в России.

Кости нашел инспектор нацпарка Эдуард Балдин во время патрулирования территории возле Северо-Западного лежбища морских млекопитающих. Ученые собрали фрагменты скелета и взяли пробы для исследований. Судя по размерам черепа и состоянию зубов, это была взрослая самка. Последний раз командорского ремнезуба на островах находили в 2003 г.

Ареалом редкого кита является северная часть Тихого океана от побережья Японии через Курильские острова, Камчатку, Командоро-Алеутскую островную дугу и до побережья Калифорнии. Как рассказали Fishnews в пресс-центре нацпарка, в Японии за первое десятилетие XXI в. обнаружено свыше 120 выброшенных ремнезубов, а на Алеутских островах и Аляске за последние 20 лет наши более 70 экземпляров.

Командорские ремнезубы ведут скрытный образ жизни. Они имеют небольшой размер — 5-6 м, поэтому заметить этих животных в природе крайне сложно. Живут эти киты над свалом глубин, питаются в основном кальмаром. Их экология и образ жизни практически не известны, однако ученые предполагают, что ремнезубы являются мигрирующими.

Командорский ремнезуб занесен в Красную книгу РФ. Найденный череп пополнит остеологическую коллекцию национального парка и станет частью музейной экспозиции в визит-центре в селе Никольском на острове Беринга.

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