КМНС северной Сибири мотивируют рублем к традиционной деятельности

В Красноярском крае с 2023 г. увеличат господдержку представителей коренных народов, занимающихся традиционной деятельностью, в частности, рыболовством. Средства выделят из краевого и федерального бюджетов.

Эти расходы заложены в государственной программе поддержки коренных малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционный образ жизни, на 2023-2025 гг. Всего в крае господдержку получат более 3 тыс. человек, занимающихся оленеводством, промысловой охотой и рыболовством, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В частности, предусмотрено увеличение компенсационных выплат оленеводам Таймыра, Эвенкии и Туруханского района, а также промысловикам Таймыра и Туруханского района. Кроме того, на 27% проиндексируют объем единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону эвенкийским охотникам и рыбакам.

Объем финансирования программы за три года превысит 2,5 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов, при этом более 2,4 млрд рублей направит регион.

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