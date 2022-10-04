Рыбаки прощаются с Александром Бронниковым

Сегодня родные и близкие прощаются с Александром Бронниковым, многие годы работавшим в рыбной отрасли на Амуре.

Свои соболезнования выразил Дмитрий Пашов: «Ушел из жизни прекрасный человек —Александр Бронников. Всю свою жизнь он посвятил рыбной промышленности, очень любил рыбное дело, рыбалку, великую реку Амур, людей, которые были рядом с ним.

Он очень любил жизнь, всегда был душой любой компании, добрым, человечным и мудрым. Многие будут помнить Сашину улыбку.

Царства тебе небесного, товарищ и друг!»