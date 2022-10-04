Фарерским лососеводам хотят повысить налоги

Правительство Фарерских островов предлагает увеличить на 27% поступления в бюджет от налогов для производителей лососей. Соответствующий законопроект направлен в парламент (Лёгтинг).

Предлагаемые изменения уровня налогообложения должны позволить изъять у лососеводов до 330 млн датских крон (около 43,3 млн долларов) в 2023 г. Это на 27% выше, чем 260 млн крон (около 34,1 млн долларов), которые планируют получить в текущем году, подсчитал отраслевой портал IntraFish.

Фарерское правительство предлагает три изменения в нынешний налоговый режим, введенный в 2014 г. Во-первых, это увеличение количества налоговых ставок с трех до пяти. Во-вторых, повышение пороговых значений цены на лосось, которая определяет, когда применяется тот или иной налоговый режим. Наконец, это привязка порогового уровня цен к средней себестоимости производства, которая будет оцениваться ежегодно, сообщает корреспондент Fishnews.

Новая прогрессивная налоговая ставка предназначена для того, чтобы приносить больше денег правительству по мере роста цен на спотовом рынке. Парламент пока не рассматривал законопроект.

Напомним, что в конце сентября схожую идею озвучило правительство Норвегии. Оно предложило ввести новый налог для крупных производителей лососевых.

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