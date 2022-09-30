В Норвегии хотят ввести новый налог для лососеводов

Правительство Норвегии предложило новый налог для аквафермеров — крупных производителей атлантического лосося и форели. Изменение может вступить в силу уже с 1 января 2023 г.

Планируется, что налог будет приносить от 3,65 млрд до 3,8 млрд норвежских крон (от 347 млн до 361,2 млн долларов) в год, пишет портал Seafood Source. Согласно предложенным изменениям, которые сначала должен одобрить парламент (Стортинг), половина полученных средств будет поступать в бюджеты муниципалитетов.

28 сентября инициативу направили для проведения консультаций. Затем правительство внесет законопроект в Стортинг, сообщает корреспондент Fishnews. В случае принятия предложенных правил, налог будет взиматься с 2023 финансового года.

Seafood Source отмечает: сразу после появления новостей об этих изменениях стоимость акций таких крупных производителей лосося — Mowi, Lerøy Seafood и SalMar — снизилась на 15-19%.

В Lerøy Seafood законопроект назвали враждебным для отрасли. Компания считает, что поправки окажут сильное негативное влияние на производство, и выражает надежду, что лицам, принимающим решение в Стортинге, и жителям прибрежной Норвегии удастся остановить утверждение нововведений.

По данным агентства Reuters, повышение налогов задумывается как один из способов сдерживания инфляции.

Объявляя о повышении налогов, правительство сослалось на данные Статистического бюро Норвегии. По его подсчетам, прибыль аквафермеров сильно выросла с 2012 г. За период с 2016 по 2018 гг. она превысила 20 млрд норвежских крон (1,9 млрд долларов).

Показатель за 2021 г. оценивается чиновниками в 11,8 млрд норвежских крон (1,1 млрд долларов).

Согласно заявлению норвежского Минфина, налог введут для производства атлантического лосося и двух видов форели, предполагается эффективная ставка в 40%. При этом особо оговаривается льгота для малых и средних предприятий — необлагаемый объем составит от 4 тыс. до 5 тысю тонн. В министерстве подсчитали, что это послабление коснется от 65 до 70% аквафермеров.

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