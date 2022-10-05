Богатый «улов» икры взяли сахалинские пограничники

В Поронайском районе Сахалинской области пограничники задержали группу граждан, добывавших лососей для заготовки икры. Изъято более 700 кг икры-сырца, причиненный ущерб предварительно оценили в сумму свыше 20 млн рублей.

На месте происшествия обнаружили 67 куботейнеров с икорными ястыками, закидной невод, резиновую лодку с руль-мотором, квадроцикл и другие вещи, использованные для браконьерского промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе областного погрануправления.

В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления согласно части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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