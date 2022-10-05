Для контроля иностранных инвестиций в рыбной отрасли расширят рамки

Совет Федерации одобрил правительственный закон о расширении требований по контролю иностранного участия на рыболовство в целом. В действующем законодательстве использовалась формулировка «добыча водных биоресурсов».

Сенаторы поддержали закон «О внесении изменений в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Госдума приняла инициативу 21 сентября.

Сейчас законодательство относит к стратегическим отраслям вылов водных биоресурсов. Для сделок, предусматривающих иностранный контроль за предприятиями в этой сфере, установлены особые требования.

Закон, одобренный Советом Федерации, уточняет, что стратегической отраслью признается рыболовство в целом. А это не только добыча, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается переходный период, чтобы инвесторы успели привести свою деятельность в соответствие с обновленной правовой базой.

Соответствующий законопроект был подготовлен Федеральной антимонопольной службой. Как отмечали в ФАС, изменения стали продолжением работы «по снижению зависимости отечественных производителей продукции рыболовства от иностранного контроля».

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