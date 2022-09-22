Контроль за иностранным участием в отрасли усилят

Госдума приняла в третьем чтении поправки об усилении контроля иностранного участия в сфере рыболовства. Законопроект подготовлен Федеральной антимонопольной службой.

Депутаты одобрили документ на пленарном заседании 21 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Законопроект вносит изменения в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Стратегическим видом деятельности будет являться рыболовство в целом.

Таким образом предусматривается государственный контроль в отношении компаний, которые занимаются не только добычей (выловом) водных биоресурсов, но и осуществляют другие процессы в сфере рыболовства: приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку улова.

Документ расширяет круг российских хозяйственных обществ, для установления контроля над которыми иностранным инвесторам необходимо получить предварительное согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба. «По мнению ФАС России, установленные законопроектом изменения повысят эффективность государственного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в сфере рыболовства», — прокомментировали в ведомстве.

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