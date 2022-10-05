Лососевым заводам предложили снять одно из ограничений для получения участка

Минсельхоз собирается распространить возможность заключения без торгов договора, закрепляющего рыбоводный участок для лососевого завода, на случаи аренды.

Министерство сельского хозяйства предложило проект поправок в порядок заключения без торгов договора пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры. Такая инициатива опубликована на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2018 г. в законодательство были внесены изменения, позволяющие предприятиям, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи), получить рыбоводный участок для товарной аквакультуры без торгов. Таким образом была закреплена процедура перехода с режима работы «искусственное воспроизводство» на режим «товарная аквакультура» без аукционов и конкурсов.

Однако сейчас потенциальный заявитель, арендующий здания, сооружения и другое имущество, лишен возможности воспользоваться правом заключения договора пользования рыбоводным участком без торгов — изменения направлены на снятие этого ограничения, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Правила, в которые предлагается внести поправки, утверждены приказом Минсельхоза от 15 июля 2019 г. № 408.

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