Сахалин и Курилы готовятся к чистке своих акваторий

Порты Сахалинской области готовятся к очистке от затонувших судов. Предполагается, что в текущем году будет обследовано 20 единиц флота, предназначенных к подъему и утилизации.

Всего в течение трех лет в островном регионе планируется утилизировать более 50 затонувших судов и их останков, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области. Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Как подчеркнули в региональном правительстве, обследование проводят высококвалифицированные специалисты. «Команда использует передовое оборудование и собственную цифровую платформу. Проведена фотограмметрическая съемка объектов с воздуха, а также изучена надводная и подводная части затонувших объектов. По результатам этой работы будут созданы высокоточные геопривязанные 3D-модели всех обнаруженных объектов для последующего проектирования мероприятий судоподъема и комплексной очистки акватории», — рассказал директор по развитию компании-подрядчика «Метеор» Александр Степанов.

Напомним, что ранее федеральное правительство определилось с порядком предоставления регионам субсидий на уборку акваторий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews